Нажилися на реабілітації ветеранів: на Київщині викрили корупційну схему в центрі "Циблі"
Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи у Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр "Циблі"
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, у 2024 році організатор схеми спільно з посадовими особами державних і приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час будівельних та ремонтних робіт у центрі, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.
Йдеться про встановлення огорожі, капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу та модернізацію теплових і водопровідних мереж.
Для незаконного отримання коштів до офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, обсягів виконаних робіт, використання техніки та кількості працівників.
У такий спосіб вартість робіт штучно завищували, а надмірно сплачені бюджетні кошти виводили та легалізовували через підконтрольні структури.
За попередніми оцінками, державі завдано понад 2 млн грн збитків.
Крім того, організатор схеми - директор державного підприємства фіктивно працевлаштував двох інших підозрюваних для отримання ними бронювання.
Серед підозрюваних: директор державного підприємства, колишній керівник медичного закладу, керівник приватного товариства, фізична особа-підприємець та колишній посадовець підприємства-підрядника.
Залежно від ролі їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а організатору схеми також - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Нагадаємо, що правоохоронці встановили, що між управлінням освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Дніпропетровської області та підрядницею був укладений договір на проведення ремонту захисної споруди цивільного захисту.