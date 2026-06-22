Нажилися на реабілітації ветеранів: на Київщині викрили корупційну схему в центрі "Циблі"

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи у Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр "Циблі"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2024 році організатор схеми спільно з посадовими особами державних і приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час будівельних та ремонтних робіт у центрі, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.

Йдеться про встановлення огорожі, капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу та модернізацію теплових і водопровідних мереж.

Для незаконного отримання коштів до офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, обсягів виконаних робіт, використання техніки та кількості працівників.

У такий спосіб вартість робіт штучно завищували, а надмірно сплачені бюджетні кошти виводили та легалізовували через підконтрольні структури.

За попередніми оцінками, державі завдано понад 2 млн грн збитків.

Крім того, організатор схеми - директор державного підприємства фіктивно працевлаштував двох інших підозрюваних для отримання ними бронювання.

Серед підозрюваних: директор державного підприємства, колишній керівник медичного закладу, керівник приватного товариства, фізична особа-підприємець та колишній посадовець підприємства-підрядника.

Залежно від ролі їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а організатору схеми також - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили, що між управлінням освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Дніпропетровської області та підрядницею був укладений договір на проведення ремонту захисної споруди цивільного захисту.