12:35  22 червня
ЗСУ вдарили по мосту окупантів на Запоріжжі: з'явилося відео
10:19  22 червня
У Львові внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини
08:21  22 червня
Поїхав кататися на велосипеді: на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
22 червня 2026, 16:59

Нажилися на реабілітації ветеранів: на Київщині викрили корупційну схему в центрі "Циблі"

22 червня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи у Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр "Циблі"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2024 році організатор схеми спільно з посадовими особами державних і приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час будівельних та ремонтних робіт у центрі, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.

Йдеться про встановлення огорожі, капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу та модернізацію теплових і водопровідних мереж.

Для незаконного отримання коштів до офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, обсягів виконаних робіт, використання техніки та кількості працівників.

У такий спосіб вартість робіт штучно завищували, а надмірно сплачені бюджетні кошти виводили та легалізовували через підконтрольні структури.

За попередніми оцінками, державі завдано понад 2 млн грн збитків.

Крім того, організатор схеми - директор державного підприємства фіктивно працевлаштував двох інших підозрюваних для отримання ними бронювання.

Серед підозрюваних: директор державного підприємства, колишній керівник медичного закладу, керівник приватного товариства, фізична особа-підприємець та колишній посадовець підприємства-підрядника.

Залежно від ролі їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а організатору схеми також - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили, що між управлінням освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Дніпропетровської області та підрядницею був укладений договір на проведення ремонту захисної споруди цивільного захисту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ветерани реабілітація Київська область корупційна схема
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Готував серію вибухів у Києві: агент ГРУ РФ отримав 15 років тюрми
22 червня 2026, 18:23
В Одесі посадовицю та підрядників підозрюють у розтраті 12 млн грн на дитячому центрі
22 червня 2026, 17:55
Ексдиректор підприємства на Черкащині завдав державі збитків на 42 млн грн
22 червня 2026, 17:21
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
22 червня 2026, 17:05
Посадовець "Кіровгеології" завдав державі збитків на десятки мільйонів
22 червня 2026, 16:41
У Києві водій Volkswagen розтрощив чотири припарковані авто
22 червня 2026, 16:20
На Житомирщині провели військово-патріотичні ігри для дітей
22 червня 2026, 15:55
На Харківщині депутат під виглядом "евакуації" привласнив комунальне обладнання на 14,5 млн грн
22 червня 2026, 15:54
У Києві на проспекті Бажана сталась ДТП: рух у бік Харківської площі ускладнено
22 червня 2026, 15:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Юрій Касьянов
Всі блоги »