Иллюстративное фото: pixabay

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в пяти регионах временно остаются без электроэнергии

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Самая сложная сейчас ситуация на Донетчине и Херсонщине, где из-за повреждений энергообъектов обесточено наибольшее количество потребителей.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 22 июня не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 22 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 88 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на шести локациях.