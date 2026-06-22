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22 июня 2026, 09:59

Самая сложная ситуация в Донецкой и Херсонской областях: из-за обстрелов пять регионов частично остаются без света

22 июня 2026, 09:59
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Иллюстративное фото: pixabay
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В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в пяти регионах временно остаются без электроэнергии

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Самая сложная сейчас ситуация на Донетчине и Херсонщине, где из-за повреждений энергообъектов обесточено наибольшее количество потребителей.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 22 июня не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 22 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 88 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на шести локациях.

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