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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у пʼяти регіонах тимчасово залишаються без електроенергії

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Найскладнішою наразі є ситуація на Донеччині та Херсонщині, де через пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 22 червня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 88 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на шести локаціях.