Враг ударил "Искандером" по агропредприятию в Одесской области: возник масштабный пожар, есть жертвы
Российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Поздним вечером 21 июня враг попал баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате атаки на территории аграрного предприятия разрушено складское помещение.
Вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами. Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на постоянную опасность и угрозу повторных ударов.
К сожалению, из-за вражеского удара один человек погиб. Еще три человека пострадали.
Информация о последствиях обстрела еще уточняется.
Напомним, в ночь на 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.