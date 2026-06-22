Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Поздним вечером 21 июня враг попал баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате атаки на территории аграрного предприятия разрушено складское помещение.

Вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами. Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на постоянную опасность и угрозу повторных ударов.

К сожалению, из-за вражеского удара один человек погиб. Еще три человека пострадали.

Информация о последствиях обстрела еще уточняется.

Напомним, в ночь на 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.