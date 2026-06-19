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19 червня 2026, 15:15

Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині

19 червня 2026, 15:15
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Фото: ДПСУ
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Українські військові продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали нові кадри з Харківського напрямку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України. Захисники виконують бойові завдання на Харківщині.

"Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних літальних апаратів виявили та уразили низку ворожих цілей. У результаті точних ударів знищено два мотоцикли, укриття, антену зв’язку та автомобіль противника", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.

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