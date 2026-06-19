Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
Українські військові продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали нові кадри з Харківського напрямку
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України. Захисники виконують бойові завдання на Харківщині.
"Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних літальних апаратів виявили та уразили низку ворожих цілей. У результаті точних ударів знищено два мотоцикли, укриття, антену зв’язку та автомобіль противника", - розповіли прикордонники.
Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.