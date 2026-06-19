Онлайн-развод в "Дии": украинцев приглашают к бета-тестированию
Совершеннолетних украинцев приглашают присоединиться к тестированию новой услуги в приложении "Дия" – онлайн-развод
Об этом сообщила пресс-служба сервиса, передает RegioNews.
Отмечается, что такая опция позволит пройти весь процесс расторжения брака онлайн: подать заявление, принять участие в видеоконференции без посещения ДРАЦС и получить свидетельство о расторжении брака по почте через "Дию".
Сейчас сервис находится на этапе бета-тестирования. Для участия приглашаются совершеннолетние граждане Украины, принявшие решение о расторжении брака.
Для регистрации каждому из партнеров нужно заполнить форму роли. После подачи заявления предусмотрен обязательный период ожидания, после чего состоится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака.
К тестированию могут присоединиться граждане, имеющие:
- верифицированный РНОКПП,
- ID-карту или загранпаспорт в "Дии",
- запись о браке в реестах,
- а также не имеют общих несовершеннолетних детей.
Свидетельство о расторжении брака будет доставляться исключительно в пределах Украины и вручаться лично получателю.
Напомним, по состоянию на начало 2026 года на портале Дия украинцам было доступно более 160 различных услуг. В этом году планируется запуск новых сервисов.