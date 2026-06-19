11:59  19 июня
За убийство одесского активиста военный получил пожизненное заключение
09:46  19 июня
На трассе в Киевской области автомобиль влетел в отбойник: есть пострадавшие
08:20  19 июня
В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 13:40

Онлайн-развод в "Дии": украинцев приглашают к бета-тестированию

19 июня 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Совершеннолетних украинцев приглашают присоединиться к тестированию новой услуги в приложении "Дия" – онлайн-развод

Об этом сообщила пресс-служба сервиса, передает RegioNews.

Отмечается, что такая опция позволит пройти весь процесс расторжения брака онлайн: подать заявление, принять участие в видеоконференции без посещения ДРАЦС и получить свидетельство о расторжении брака по почте через "Дию".

Сейчас сервис находится на этапе бета-тестирования. Для участия приглашаются совершеннолетние граждане Украины, принявшие решение о расторжении брака.

Для регистрации каждому из партнеров нужно заполнить форму роли. После подачи заявления предусмотрен обязательный период ожидания, после чего состоится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака.

К тестированию могут присоединиться граждане, имеющие:

  • верифицированный РНОКПП,
  • ID-карту или загранпаспорт в "Дии",
  • запись о браке в реестах,
  • а также не имеют общих несовершеннолетних детей.

Свидетельство о расторжении брака будет доставляться исключительно в пределах Украины и вручаться лично получателю.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года на портале Дия украинцам было доступно более 160 различных услуг. В этом году планируется запуск новых сервисов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы бета-тестирование Дія приложение развод
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Суд приговорил насильника трех падчериц к пожизненному заключению
19 июня 2026, 15:59
81 тысяча долларов за "решение вопросов": на вымогательстве взятки задержан адвокат
19 июня 2026, 15:44
Украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области
19 июня 2026, 15:15
На Днепропетровщине вандалы практически разбили памятную плиту неизвестному солдату
19 июня 2026, 14:35
В Одесской области пограничники задержали экипированных киевлян, которые прорывались в Молдову
19 июня 2026, 14:25
Неудачный штурм РФ на Запорожье: ВСУ уничтожили десятки окупантов и техники
19 июня 2026, 14:11
Отсрочки за 1200 грн в месяц: в Украине хакеры создали фейковый "Резерв+"
19 июня 2026, 13:29
После удара РФ по Харькову под завалами обнаружили фрагменты тела
19 июня 2026, 13:16
Во Львове мужчину ради бронирования от службы устроили в полицию за 5 тысяч долларов
19 июня 2026, 13:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »