Онлайн-развод в "Дии": украинцев приглашают к бета-тестированию

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Совершеннолетних украинцев приглашают присоединиться к тестированию новой услуги в приложении "Дия" – онлайн-развод

Об этом сообщила пресс-служба сервиса, передает RegioNews.

Отмечается, что такая опция позволит пройти весь процесс расторжения брака онлайн: подать заявление, принять участие в видеоконференции без посещения ДРАЦС и получить свидетельство о расторжении брака по почте через "Дию".

Сейчас сервис находится на этапе бета-тестирования. Для участия приглашаются совершеннолетние граждане Украины, принявшие решение о расторжении брака.

Для регистрации каждому из партнеров нужно заполнить форму роли. После подачи заявления предусмотрен обязательный период ожидания, после чего состоится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака.

К тестированию могут присоединиться граждане, имеющие:

верифицированный РНОКПП,

ID-карту или загранпаспорт в "Дии",

запись о браке в реестах,

а также не имеют общих несовершеннолетних детей.

Свидетельство о расторжении брака будет доставляться исключительно в пределах Украины и вручаться лично получателю.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года на портале Дия украинцам было доступно более 160 различных услуг. В этом году планируется запуск новых сервисов.