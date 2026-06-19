Онлайн-розлучення в "Дії": українців запрошують до бета-тестування

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Повнолітніх українців запрошують долучитися до тестування нової послуги в застосунку "Дія" – онлайн-розлучення

Про це повідомила пресслужба сервісу, передає RegioNews.

Зазначається, що така опція дозволить пройти весь процес розірвання шлюбу онлайн: подати заяву, взяти участь у відеоконференції без відвідування ДРАЦСу та отримати свідоцтво про розірвання шлюбу поштою через "Дію".

Наразі сервіс перебуває на етапі бета-тестування. Для участі запрошуються повнолітні громадяни України, які ухвалили рішення про розірвання шлюбу.

Для реєстрації кожному з партнерів необхідно заповнити форму участі. Після подання заяви передбачено обов’язковий період очікування, після чого відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.

До тестування можуть долучитися громадяни, які мають:

верифікований РНОКПП,

ID-картку або закордонний паспорт у "Дії",

запис про шлюб у реєстах,

а також не мають спільних неповнолітніх дітей.

Свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься виключно в межах України та вручатиметься особисто отримувачу.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року на порталі Дія українцям були доступні понад 160 різних послуг. Цьогоріч планується запуск нових сервісів.