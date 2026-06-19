Онлайн-розлучення в "Дії": українців запрошують до бета-тестування
Повнолітніх українців запрошують долучитися до тестування нової послуги в застосунку "Дія" – онлайн-розлучення
Про це повідомила пресслужба сервісу, передає RegioNews.
Зазначається, що така опція дозволить пройти весь процес розірвання шлюбу онлайн: подати заяву, взяти участь у відеоконференції без відвідування ДРАЦСу та отримати свідоцтво про розірвання шлюбу поштою через "Дію".
Наразі сервіс перебуває на етапі бета-тестування. Для участі запрошуються повнолітні громадяни України, які ухвалили рішення про розірвання шлюбу.
Для реєстрації кожному з партнерів необхідно заповнити форму участі. Після подання заяви передбачено обов’язковий період очікування, після чого відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.
До тестування можуть долучитися громадяни, які мають:
- верифікований РНОКПП,
- ID-картку або закордонний паспорт у "Дії",
- запис про шлюб у реєстах,
- а також не мають спільних неповнолітніх дітей.
Свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься виключно в межах України та вручатиметься особисто отримувачу.
Нагадаємо, станом на початок 2026 року на порталі Дія українцям були доступні понад 160 різних послуг. Цьогоріч планується запуск нових сервісів.