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19 червня 2026, 13:40

Онлайн-розлучення в "Дії": українців запрошують до бета-тестування

19 червня 2026, 13:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Повнолітніх українців запрошують долучитися до тестування нової послуги в застосунку "Дія" – онлайн-розлучення

Про це повідомила пресслужба сервісу, передає RegioNews.

Зазначається, що така опція дозволить пройти весь процес розірвання шлюбу онлайн: подати заяву, взяти участь у відеоконференції без відвідування ДРАЦСу та отримати свідоцтво про розірвання шлюбу поштою через "Дію".

Наразі сервіс перебуває на етапі бета-тестування. Для участі запрошуються повнолітні громадяни України, які ухвалили рішення про розірвання шлюбу.

Для реєстрації кожному з партнерів необхідно заповнити форму участі. Після подання заяви передбачено обов’язковий період очікування, після чого відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.

До тестування можуть долучитися громадяни, які мають:

  • верифікований РНОКПП,
  • ID-картку або закордонний паспорт у "Дії",
  • запис про шлюб у реєстах,
  • а також не мають спільних неповнолітніх дітей.

Свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься виключно в межах України та вручатиметься особисто отримувачу.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року на порталі Дія українцям були доступні понад 160 різних послуг. Цьогоріч планується запуск нових сервісів.

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