Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона
Бойцы пограничной бригады "Форпост" успешно провели уникальную операцию, взяв в плен четырех военнослужащих ВС РФ с помощью беспилотника Matrice 4T
Об этом сообщила ГНСУ , передает RegioNews .
"На подступах к позициям Сил обороны Украины, в результате огневого подавления и слаженных действий пограничников бригады "Форпост", с помощью БПЛА "Matrice 4T", взяты в плен 4 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.
Российские военные покинули укрытие, сложили оружие и, выполняя команды операторов украинского дрона, двинулись в направлении украинских позиций, чтобы сдаться.
"Еще несколько лет назад такой сценарий казался фантастикой. Сегодня это реальность современной войны, в которой технологии и профессионализм украинских воинов заставляют врага выбирать между пленом и уничтожением", - отметили военные.
Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать россиян на фронте. В этот раз военные показали свежие кадры с фронта, где уничтожают бронемашину РФ.