Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона

Об этом сообщила ГНСУ , передает RegioNews .

"На подступах к позициям Сил обороны Украины, в результате огневого подавления и слаженных действий пограничников бригады "Форпост", с помощью БПЛА "Matrice 4T", взяты в плен 4 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Российские военные покинули укрытие, сложили оружие и, выполняя команды операторов украинского дрона, двинулись в направлении украинских позиций, чтобы сдаться.

"Еще несколько лет назад такой сценарий казался фантастикой. Сегодня это реальность современной войны, в которой технологии и профессионализм украинских воинов заставляют врага выбирать между пленом и уничтожением", - отметили военные.

