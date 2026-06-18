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18 июня 2026, 07:14

Силы обороны ликвидировали за сутки почти 1400 российских оккупантов – Генштаб

18 июня 2026, 07:14
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Фото: 22 ОМБр
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1370 российских захватчиков, пять танков и четыре бронемашины, а также 71 артсистему. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 388 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.06.26 ориентировочно составили:

потери россиян 18 июня 2026 года

Напомним, украинские пограничники показали свежие кадры с Харьковского направления. На видео можно увидеть, как пилоты метко атакуют россиян.

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