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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1370 российских захватчиков, пять танков и четыре бронемашины, а также 71 артсистему. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 388 тысяч военных