В Москве дроны атаковали самый большой НПЗ – вспыхнул пожар

Фото: Telegram/Exilenova+

Ударные беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, что примерно в 15 километрах от Кремля. На объекте возник пожар

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин и Telegram-каналы Astra и Exilenova+, передает RegioNews.

"В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Один из дронов повредил объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – отметил Собянин.

Он сообщил о якобы уничтожении около 60 дронов. Впоследствии Собянин подтвердил, что Московский НПЗ получил повреждение в результате попадания.

Позже Exilenova+ опубликовала фото и видео пожара на ПНС в Капотнянском районе Москвы.

Отмечается, что от НПЗ до Кремля около 15 км.

Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское (Жуковский).

Справка: Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием столицы РФ и обеспечивает значительную часть топливного рынка региона, в том числе поставки бензина и дизельного горючего.

Напомним, в ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ.