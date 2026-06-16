В Москве дроны атаковали самый большой НПЗ – вспыхнул пожар
Ударные беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, что примерно в 15 километрах от Кремля. На объекте возник пожар
Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин и Telegram-каналы Astra и Exilenova+, передает RegioNews.
"В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Один из дронов повредил объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – отметил Собянин.
Он сообщил о якобы уничтожении около 60 дронов. Впоследствии Собянин подтвердил, что Московский НПЗ получил повреждение в результате попадания.
Позже Exilenova+ опубликовала фото и видео пожара на ПНС в Капотнянском районе Москвы.
Отмечается, что от НПЗ до Кремля около 15 км.
Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское (Жуковский).
Справка: Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием столицы РФ и обеспечивает значительную часть топливного рынка региона, в том числе поставки бензина и дизельного горючего.
Напомним, в ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ.