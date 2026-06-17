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17 июня 2026, 23:35

Цены на бензин в Украине падают: какие ценники на АЗС

17 июня 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине правительство ввело меры, чтобы не произошло резкого удорожания горючего. При этом цены на АЗС ежедневно меняются то в одну, то в другую сторону.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 17 июня средние цены на топливо в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 78,88 гривны за литр;
  • бензин А-95 – 74,92 гривны за литр;
  • бензин А-92 – 68,80 гривны за литр;
  • дизтопливо – 80,88 гривны за литр;
  • автогаз – 43,93 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

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