Ціни на бензин в Україні падають: які цінники на АЗС
В Україні уряд запровадив заходи, щоб не сталось різкого подорожчання пального. При цьому ціни на АЗС щодня змінюються то в один, то в інший бік
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 17 червня середні ціни на пальне в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,88 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,92 гривні за літр;
- бензин А-92 – 68,80 гривні за літр;
- дизпальне – 80,88 гривні за літр;
- автогаз – 43,93 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
В Україні подорожчала земля: в яких регіонах дорожчеВсі новини »
11 червня 2026, 23:55Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
09 червня 2026, 23:35
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
В Україні подорожчала риба: скільки тепер доведеться платити
17 червня 2026, 23:55У Сумах ворог завдав повторного удару по місцю гасіння пожежі
17 червня 2026, 22:59На Запоріжжі ТЦК мобілізував співробітника Укрзалізниці з бронюванням
17 червня 2026, 22:55Атака FPV-дроном на Запоріжжі: у Комишувасі внаслідок вибуху поранено пенсіонера
17 червня 2026, 22:45На окупованому Запоріжжі росіяни вербують до війська пенсіонерів
17 червня 2026, 22:35На Рівненщині надзвичайники витягли собаку з 15-метрового колодязя
17 червня 2026, 21:58На Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей
17 червня 2026, 21:55Масштабна ДТП на Гостомельському шосе: рух перекрито в обох напрямках
17 червня 2026, 21:47На Прикарпатті підліток "напав" на маршрутний автобус
17 червня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку