21:58  17 червня
На Рівненщині надзвичайники витягли собаку з 15-метрового колодязя
21:47  17 червня
Масштабна ДТП на Гостомельському шосе: рух перекрито в обох напрямках
21:17  17 червня
Ворог атакував школу верхової їзди у Сумах,загинули коні
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 23:35

Ціни на бензин в Україні падають: які цінники на АЗС

17 червня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні уряд запровадив заходи, щоб не сталось різкого подорожчання пального. При цьому ціни на АЗС щодня змінюються то в один, то в інший бік

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 17 червня середні ціни на пальне в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 78,88 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 74,92 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 68,80 гривні за літр;
  • дизпальне – 80,88 гривні за літр;
  • автогаз – 43,93 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин паливо економіка
В Україні подорожчала земля: в яких регіонах дорожче
11 червня 2026, 23:55
Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
09 червня 2026, 23:35
Всі новини »
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
В Україні подорожчала риба: скільки тепер доведеться платити
17 червня 2026, 23:55
У Сумах ворог завдав повторного удару по місцю гасіння пожежі
17 червня 2026, 22:59
На Запоріжжі ТЦК мобілізував співробітника Укрзалізниці з бронюванням
17 червня 2026, 22:55
Атака FPV-дроном на Запоріжжі: у Комишувасі внаслідок вибуху поранено пенсіонера
17 червня 2026, 22:45
На окупованому Запоріжжі росіяни вербують до війська пенсіонерів
17 червня 2026, 22:35
На Рівненщині надзвичайники витягли собаку з 15-метрового колодязя
17 червня 2026, 21:58
На Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей
17 червня 2026, 21:55
Масштабна ДТП на Гостомельському шосе: рух перекрито в обох напрямках
17 червня 2026, 21:47
На Прикарпатті підліток "напав" на маршрутний автобус
17 червня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »