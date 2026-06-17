Пограничники показали, как уничтожали россиян с мотоциклами
Украинские пограничники показали свежие кадры из Харьковского направления. На видео можно увидеть, как пилоты метко атакуют россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины. Они выполняют боевые задания в Харьковской области.
"В ходе очередной боевой работы пограничники поразили личный состав противника, уничтожили мотоцикл, автомобильный транспорт, полевой склад и горюче-смазочные материалы врага", - рассказали военные.
Напомним, ранее бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Сумской области опорный пункт российских пилотов дронов.