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12 июня 2026, 17:59

ВСУ уничтожили базу российских "дронщиков" в Сумской области

12 июня 2026, 17:59
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Фото: Скриншот с видео
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Бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Сумской области опорный пункт российских пилотов дронов

Об этом сообщили в 210 ОШП, передает RegioNews .

"Дронари 210 ОШП обнаружили взводный опорный пункт вражеских пилотов БПЛА в Сумской области. В сотрудничестве с нашей авиацией разобрали его в ноль", - отметили.

военные.

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали свежие кадры с фронта, где они атакуют российскую технику.

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