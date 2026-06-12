ВСУ уничтожили базу российских "дронщиков" в Сумской области
Бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Сумской области опорный пункт российских пилотов дронов
Об этом сообщили в 210 ОШП, передает RegioNews .
"Дронари 210 ОШП обнаружили взводный опорный пункт вражеских пилотов БПЛА в Сумской области. В сотрудничестве с нашей авиацией разобрали его в ноль", - отметили.
военные.
Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали свежие кадры с фронта, где они атакуют российскую технику.
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