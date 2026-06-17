Прикордонники показали, як нищили росіян із мотоциклами

Фото: ДПСУ

Українські прикордонники показали свіжі кадрі з Харківського напрямку. На відео можна побачити, як пілоти влучно атакують росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України. Вони виконують бойові завдання на Харківщині.

"Під час чергової бойової роботи прикордонники уразили особовий склад противника, знищили мотоцикл, автомобільний транспорт, польовий склад та паливно-мастильні матеріали ворога", - розповіли військові.

Нагадаємо, що раніше бійці 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили в Сумській області опорний пункт російських пілотів дронів.