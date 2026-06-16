Екс-депутата партії Януковича Іванющенка заочно взяли під варту

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Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Завдяки цьому може розпочатись процедура екстрадиції соратника президента-втікача Януковича

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Обирати запобіжний захід для Юрія Іванющенка розпочали ще минулого року. Проте питання вирішилось лише зараз. Слід зазначити, що цей екс-депутат отримав підозру від НАБУ та САП у справі ринку "Столичний", де також фігурує забудовниця Влада Молчанова.

Нагадаємо, у березні НАБУ звернулося до Президента та СБУ з проханням застосувати санкції проти одного з підозрюваних у справі про махінації з земельними ділянками ринку "Столичний", колишнього народного депутата від нині забороненої "Партії регіонів".

Нагадаємо, Іванющенка підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, у межах розслідування щодо махінацій із дев’ятьма земельними ділянками на території ринку "Столичний".

За версією слідства, п’ятеро залучених осіб незаконно захопили та "узаконили" 18 гектарів державної землі, ринкова вартість яких перевищує 160 мільйонів гривень.

18 вересня 2025 року Іванющенка було оголошено в розшук.

13 березня 2026 року в рамках журналістського розслідування "Схеми" стало відомо, що Іванющенко регулярно літав до Росії разом із Рубеном Татуляном, відомим як "спонсор" російського кримінального світу. Зазначається, що колишній народний депутат України отримав російське громадянство ще у 2004 році.

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