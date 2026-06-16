12:36  16 червня
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою
12:23  16 червня
На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
UA | RU
UA | RU
16 червня 2026, 17:35

Екс-депутата партії Януковича Іванющенка заочно взяли під варту

16 червня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Завдяки цьому може розпочатись процедура екстрадиції соратника президента-втікача Януковича

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Обирати запобіжний захід для Юрія Іванющенка розпочали ще минулого року. Проте питання вирішилось лише зараз. Слід зазначити, що цей екс-депутат отримав підозру від НАБУ та САП у справі ринку "Столичний", де також фігурує забудовниця Влада Молчанова.

Нагадаємо, у березні НАБУ звернулося до Президента та СБУ з проханням застосувати санкції проти одного з підозрюваних у справі про махінації з земельними ділянками ринку "Столичний", колишнього народного депутата від нині забороненої "Партії регіонів".

Нагадаємо, Іванющенка підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, у межах розслідування щодо махінацій із дев’ятьма земельними ділянками на території ринку "Столичний".

За версією слідства, п’ятеро залучених осіб незаконно захопили та "узаконили" 18 гектарів державної землі, ринкова вартість яких перевищує 160 мільйонів гривень.

18 вересня 2025 року Іванющенка було оголошено в розшук.

13 березня 2026 року в рамках журналістського розслідування "Схеми" стало відомо, що Іванющенко регулярно літав до Росії разом із Рубеном Татуляном, відомим як "спонсор" російського кримінального світу. Зазначається, що колишній народний депутат України отримав російське громадянство ще у 2004 році.

Читайте також: НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
депутат арешт ВАКС
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
На Прикарпатті судитимуть лідера банди, який крав мільйони під виглядом силовиків
16 червня 2026, 17:40
На Волині викрили масштабну нарколабораторію з амфетаміном
16 червня 2026, 17:15
Наїхав на вибухівку: на Харківщині в Золочівській громаді авто злетіло в повітря
16 червня 2026, 16:50
На Харківщині поліція викрила шахрая, який привласнив чужий телефон
16 червня 2026, 16:45
Поліція викрила корупційний дует із керівництва ОТГ на Київщині
16 червня 2026, 15:59
У Києві "чиновник" вигаданого комітету за тисячі доларів "відмазував" від армії
16 червня 2026, 15:40
Ускладнено виїзд з Києва: ДТП на Бориспільському шосе спричинила затори
16 червня 2026, 15:35
Зустріч Зеленського і Трампа на G7: про що говорили
16 червня 2026, 14:54
Російські війська вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є поранені
16 червня 2026, 14:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »