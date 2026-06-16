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16 червня 2026, 10:58

Суддівська династія Карабанів: у родини виявили майна на понад $2,5 млн

16 червня 2026, 10:58
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Фото: Bihus.Infо
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Родина колишнього судді Вищого господарського суду України Володимира Карабаня, до якої входять також чинні та колишні працівники судової системи, за останні роки набула у власність майна, загальна вартість якого може перевищувати 2,5 млн доларів США

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

За даними журналістів, серед придбаного – квартири в елітних житлових комплексах Києва, маєток у передмісті столиці, дорогі автомобілі та понад три десятки паркомісць.

Сам Володимир Карабань після виходу у відставку придбав квартиру в ЖК "Львівська площа"у центрі Києва та паркомісце в ЖК "Forward". Також журналісти зафіксували, що він користується Volkswagen Touareg 2019 року, оформленим на родича його колишньої дружини. Окрім того, власник авто за останні роки придбав Tesla Model 3 та Audi Q4 e-tron, однак відмовився пояснити підстави користування автомобілем Карабанем.

Окрему увагу в розслідуванні приділено родині племінника екссудді – судді Північного апеляційного господарського суду Владислава Суліма. За 2023-2024 роки його дружина, мати та теща стали власниками щонайменше 26 паркомісць у столичному ЖК "Комфорт-Таун". Журналісти оцінюють вартість цього майна у понад пів мільйона доларів. Сам суддя заявив, що придбання здійснювалися за рахунок власних заощаджень родини.

Також паркомісця в цьому ж ЖК, за даними розслідування, оформлені на інших родичів суддівської родини, зокрема на батьків та зведених родичів членів сім’ї Суліма.

Окремо зазначається, що тесть судді Владислава Суліма у 2022 році став власником будинку та земельної ділянки в котеджному містечку "Gold Fish" під Києвом. Раніше він очолював Господарський суд Запорізької області, а його дружина також працювала суддею. Журналісти зазначають, що ринкова вартість цього об’єкта могла суттєво перевищувати задекларовану.

Крім того, у власності родини фігурує нерухомість у ЖК "Покровський посад" у Києві, отримана як подарунки або спадщина, а також інше майно, сукупна вартість якого може сягати понад пів мільйона доларів.

Ще один представник родини – колишній суддя Печерського райсуду Києва – після відставки став власником низки автомобілів преміумкласу та користується транспортом, оформленим на інших осіб. Його батько, за даними журналістів, також придбав значні обсяги нерухомості, зокрема квартири в Києві та Чернігові, а також маєток під столицею.

Загалом журналісти оцінюють вартість активів, пов’язаних із родиною, у понад 2,5 млн доларів США.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

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Київ розслідування судді майно суддя родина Bihus.Info квартири Володимир Карабань
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