Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
В Украине на фоне войны на Ближнем Востоке меняются цены на бензин. При этом действуют меры, которые правительство ввело для того, чтобы не произошло резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 15 июня средние цены на топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум – 79,27 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,22 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,97 гривны за литр;
- дизтопливо – 82,46 гривны за литр;
- автогаз – 44,59 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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