Ціни на бензин в Україні: як змінилась вартість пального на АЗС
На тлі ситуації на Близькому Сході в Україні змінюються ціни на АЗС. При цьому уряд запровадив заходи для стабілізації ринку
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Середні ціни на пальне в Україні станом на 10 червня такі:
- бензин А-95 преміум – 79,31 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,34 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,68 гривні за літр;
- дизпальне – 83,47 гривні за літр;
- автогаз – 45,30 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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