Ціни на бензин в Україні: як змінилась вартість пального на АЗС

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На тлі ситуації на Близькому Сході в Україні змінюються ціни на АЗС. При цьому уряд запровадив заходи для стабілізації ринку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Середні ціни на пальне в Україні станом на 10 червня такі:

бензин А-95 преміум – 79,31 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,34 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,68 гривні за літр;

дизпальне – 83,47 гривні за літр;

автогаз – 45,30 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.