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10 червня 2026, 22:35

Ціни на бензин в Україні: як змінилась вартість пального на АЗС

10 червня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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На тлі ситуації на Близькому Сході в Україні змінюються ціни на АЗС. При цьому уряд запровадив заходи для стабілізації ринку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Середні ціни на пальне в Україні станом на 10 червня такі:

  • бензин А-95 преміум – 79,31 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 75,34 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 69,68 гривні за літр;
  • дизпальне – 83,47 гривні за літр;
  • автогаз – 45,30 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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