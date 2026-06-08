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08 июня 2026, 23:55

В Украине ощутимо изменились цены на овощи: что подорожало

08 июня 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине за неделю существенно изменились цены на овощи. Ряд овощей подешевел, а некоторые – выросли в цене

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Большинство овощей так называемого "борщового набора" в Украине подорожали. Единственным исключением стал ранний картофель: цена упала с 50-90 до 50-80 гривен за килограмм. Теплические томаты подешевели со 100 – 135 до 90 – 155 гривен за килограмм. Подешевели также огурцы – с 40 – 62 до 35 – 65 гривен за килограмм. Сладкий перец упал в цене со 155 – 170 до 130 – 170 гривен за килограмм.

При этом пекинская и цветная капуста подорожала. Спаржая и свежая зелень продолжают расти в цене: причиной называют ограниченное предложение. Зеленый горошек упал в цене со 150 – 200 до 70 – 90 гривен за килограмм.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

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