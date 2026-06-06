12:39  06 июня
На Сумщине во время обгона столкнулись два автомобиля, погиб 70-летний водитель
11:41  06 июня
Смертельное ДТП в Киеве: водителя, въехавшего в подземный переход, задержали
10:26  06 июня
На Ровенщине завершили поиски 15-летнего парня: его обнаружили мертвым
UA | RU
UA | RU
06 июня 2026, 13:20

Удары вглубь России: дроны поразили объекты в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае

06 июня 2026, 13:20
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы и базу в Ленинградской области РФ

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию", – сказал Зеленский.

По его словам, минувшей ночью беспилотники преодолели около 1000 километров и достигли района города Санкт-Петербург, где были поражены объекты, в том числе арсеналы Военно-морского флота РФ и база в Кронштадте.

Также сообщается, что дальнобойные средства поражения прошли около 500 километров и нанесли удары по объектам в Краснодарский край, в том числе по нефтебазе.

"Важны результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ", – добавил украинский президент.

Напомним, президент Украины публично обратился к Владимиру Путину, написал ему письмо. Владимир Зеленский предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры.

Читайте также: Письмо Зеленского Путину: удар по главным страхам Кремля и ловушка для Москвы

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Санкт-Петербург нефтебаза Зеленский Владимир атака
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
В Запорожье после удара по супермаркету ранен ребенок и его отец
06 июня 2026, 15:45
39 нарушений ПДД и четверо погибших: новые детали смертельного ДТП в Киеве
06 июня 2026, 15:26
На Харьковщине дрон атаковал грузовик Салтовского мясокомбината: водитель в больнице
06 июня 2026, 14:59
Письмо Зеленского Путину: что это было и зачем
06 июня 2026, 14:25
Атака дронов на Запорожье: уже семеро пострадавших, среди них двое детей
06 июня 2026, 13:47
На Сумщине во время обгона столкнулись два автомобиля, погиб 70-летний водитель
06 июня 2026, 12:39
Атака FPV-дрона по авто: экснардеп Тягнибок получил контузию на фронте
06 июня 2026, 12:08
Смертельное ДТП в Киеве: водителя, въехавшего в подземный переход, задержали
06 июня 2026, 11:41
Россия атаковала Украину 272 дронами: есть попадания на 11 локациях
06 июня 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Все блоги »