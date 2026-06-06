Удары вглубь России: дроны поразили объекты в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы и базу в Ленинградской области РФ

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию", – сказал Зеленский.

По его словам, минувшей ночью беспилотники преодолели около 1000 километров и достигли района города Санкт-Петербург, где были поражены объекты, в том числе арсеналы Военно-морского флота РФ и база в Кронштадте.

Также сообщается, что дальнобойные средства поражения прошли около 500 километров и нанесли удары по объектам в Краснодарский край, в том числе по нефтебазе.

"Важны результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ", – добавил украинский президент.

Напомним, президент Украины публично обратился к Владимиру Путину, написал ему письмо. Владимир Зеленский предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры.

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