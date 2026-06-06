Удари вглиб Росії: дрони уразили об'єкти в Санкт-Петербурзі та Краснодарському краї

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 6 червня українські дрони атакували арсенали та базу в Ленінградській області РФ

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію", – сказав Зеленський.

За його словами, минулої ночі безпілотники подолали близько 1000 кілометрів і досягли району міста Санкт-Петербург, де були уражені об’єкти, зокрема арсенали Військово-морського флоту РФ та база в Кронштадт.

Також повідомляється, що далекобійні засоби ураження пройшли близько 500 кілометрів і завдали ударів по об'єктах у Краснодарський край, зокрема по нафтобазі.

"Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь", – додав український президент.

Нагадаємо, президент України публічно звернувся до Владіміра Путіна, написав йому лист. Володимир Зеленський запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини.

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