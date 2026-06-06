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06 червня 2026, 12:08

Атака FPV-дрона по авто: екснардеп Тягнибок отримав контузію на фронті

06 червня 2026, 12:08
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Фото: Говорить великий Львів
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Колишній народний депутат і лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок зазнав контузії внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю

Про інцидент повідомили заступник командира роти батальйону Тимур Книш, а також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами Книша, удар стався під час пересування територією гарнізону.

Російський FPV-дрон влучив у автомобіль, в якому перебував Тягнибок. Він отримав контузію та баротравми, однак поранення не є важкими.

Постраждалому надали медичну допомогу, він перебуває під наглядом лікарів.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Олег Тягнибок долучився до Сил оборони України. У 2025 році він отримав звання підполковника та очолив батальйон безпілотних систем "Дике Поле" у складі 128-ї окремої важкої механізованої бригади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував народним депутатам "працювати або йти на фронт".

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