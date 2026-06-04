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04 июня 2026, 12:26

Fire Point показала видео управляемого полета ракеты FP-7.X

04 июня 2026, 12:26
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Скриншот с видео
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Украинская оборонная компания Fire Point успешно провела испытания ракеты FP-7.X с полностью управляемым маневровым полетом. Разработка станет базой для будущего противобаллистического перехватчика "Freya"

Об этом сообщила главный технический директор компании Ирина Терех в соцсети X, передает RegioNews.

По ее словам, в ходе испытаний ракета совершила полностью управляемый маневровый полет, что является важным этапом в создании украинской системы противоракетной обороны.

Терех подчеркнула, что полученные результаты лягут в основу дальнейшей разработки перехватчика Freya. Она назвала проект амбициозным, но отметила, что команда работает над его скорейшей практической реализацией. Конечная цель – обеспечить способность Украины самостоятельно защищать свое воздушное пространство от баллистических угроз.

Концепцию системы Freya ранее представил совладелец Fire Point Денис Штиллерман. По его словам, она предполагает создание системы ПВО/ПРО на базе ракеты FP-7, изготовленной из композитных материалов и способной развивать скорость 1500-2000 м/с.

Ракета имеет длину 7,25 м, диаметр корпуса 1,15 м и оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения Image Infra-Red. Ее планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецким Diehl Defence.

По словам разработчиков, в случае успешной реализации проекта первые перехваты баллистических целей системой Freya могут стать возможными уже к концу 2026 года.

Напомним, ранее совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман заявил о поражении двух кораблей в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума.

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