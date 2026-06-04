$400 млн для Украины: Рубио анонсировал решение по военной помощи

Марк Рубио. Фото: x.com/marcorubio

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время ожидаются новости о пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, ранее утвержденном Конгрессом США

Об этом он сказал, выступая перед подкомитетом Сената, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters, передает RegioNews.

По словам Рубио, решение о задерживаемых на уровне Пентагона средствах может быть объявлено "очень скоро".

В то же время член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэйкон сообщил, что Палата поддержала продолжение рассмотрения петиции о предоставлении Украине военной помощи и введении усиленных санкций против России.

Как известно, ранее эти средства оставались замороженными. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки. Разблокировка последовала за гневной критикой сенатора-республиканца Митча Макконнела.

Напомним, король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США отметил необходимость решительной поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности и роста международных угроз.