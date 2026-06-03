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03 июня 2026, 11:58

"Минус два корабля": совладелец Fire Point заявил об ударах в Петербурге

03 июня 2026, 11:58
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Совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман заявил о поражении двух кораблей в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума

Об этом он сообщил в соцсети X, передает RegioNews.

По словам Штиллермана, форум является одним из ключевых политических и экономических мер в России, на котором традиционно выступает президент РФ Владимир Путин.

В этом году в мероприятии также принимает участие председатель Комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший.

Комментируя происшествия, Штиллерман заявил, что во время форума были поражены два корабля.

"Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, привести его не удалось – так что пришлось минуснуть два других корабля уже на месте проведения мероприятия", – сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу. Объект расположен примерно в 1100 километрах от государственной границы Украины и используется в интересах российской нефтяной отрасли.

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