"Минус два корабля": совладелец Fire Point заявил об ударах в Петербурге
Совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман заявил о поражении двух кораблей в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума
Об этом он сообщил в соцсети X, передает RegioNews.
По словам Штиллермана, форум является одним из ключевых политических и экономических мер в России, на котором традиционно выступает президент РФ Владимир Путин.
В этом году в мероприятии также принимает участие председатель Комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший.
Комментируя происшествия, Штиллерман заявил, что во время форума были поражены два корабля.
"Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, привести его не удалось – так что пришлось минуснуть два других корабля уже на месте проведения мероприятия", – сказал он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу. Объект расположен примерно в 1100 километрах от государственной границы Украины и используется в интересах российской нефтяной отрасли.