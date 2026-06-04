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04 червня 2026, 12:26

Fire Point показала відео керованого польоту ракети FP-7.X

04 червня 2026, 12:26
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Скриншот із відео
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Українська оборонна компанія Fire Point успішно провела випробування ракети FP-7.X із повністю керованим маневровим польотом. Розробка стане базою для майбутнього протибалістичного перехоплювача "Freya"

Про це повідомила головна технічна директорка компанії Ірина Терех у соцмережі X, передає RegioNews.

За її словами, під час випробувань ракета виконала повністю керований маневровий політ, що є важливим етапом у створенні української системи протиракетної оборони.

Терех наголосила, що отримані результати ляжуть в основу подальшої розробки перехоплювача Freya. Вона назвала проєкт амбітним, але зазначила, що команда працює над його якнайшвидшою практичною реалізацією. Кінцева мета – забезпечити здатність України самостійно захищати свій повітряний простір від балістичних загроз.

Концепцію системи Freya раніше представив співвласник Fire Point Денис Штілерман. За його словами, вона передбачає створення системи ППО/ПРО на базі ракети FP-7, виготовленої з композитних матеріалів і здатної розвивати швидкість 1500-2000 м/с.

Ракета має довжину 7,25 м, діаметр корпусу 1,15 м та оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення Image Infra-Red. Її планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence.

За словами розробників, у разі успішної реалізації проєкту перші перехоплення балістичних цілей системою Freya можуть стати можливими вже до кінця 2026 року.

Нагадаємо, раніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про ураження двох кораблів у Санкт-Петербурзі під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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