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03 июня 2026, 21:35

Собираются воевать еще 10 лет: в РФ на форуме показали "сценарии будущего"

03 июня 2026, 21:35
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Фото: ЦПД
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Россияне на Петербургском международном экономическом форуме представили так называемые сценарии будущего. Они открыто заявили о планах

Об этом сообщает "Антикор", передает RegioNews.

На Петербургском интернациональном экономическом форуме русские пропагандисты проявили свои "сценарии" грядущего. В своих прогнозах они фактически подтверждают, что намерены воевать еще много лет. В частности, они открыто говорят, что хотят создать полностью подконтрольное государство на территории Украины, распад ЕС, кризис американской государственности.

В "плохом" для низ сценарии они видят вступление Украины в НАТО, усиление позиций Запада на постсоветском пространстве, утрату Россией суверенитета и дальнейшую колонизацию.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".

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