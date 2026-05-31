31 травня 2026, 11:20

На окупованій Луганщині російські злочинці створили "раду захисту традиційних цінностей"

Фото: ЦПД
На тимчаосово окупованій території Луганської області росіяни створили "раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті". До складу комісій входять російську окупанти та колаборанти

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Окупанти створили так звану раду для "захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті". У рамках цієї "структури" створили сім комісії, до складу яких входять місцеві колаборанти, російські чиновники та військові.

Абсурдність ситуації в тому, що носіями "традиційних цінностей" призначено російських військових, які принесли на українську землю смерть і руйнування. На практиці така "рада" є лише просуванням кремлівської пропаганди та навʼязуванням викривленої росіянами версії минулого.

"Створення подібних "комісій" свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України", - наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".

29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
