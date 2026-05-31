На окупованій Луганщині російські злочинці створили "раду захисту традиційних цінностей"

На тимчаосово окупованій території Луганської області росіяни створили "раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті". До складу комісій входять російську окупанти та колаборанти

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Окупанти створили так звану раду для "захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті". У рамках цієї "структури" створили сім комісії, до складу яких входять місцеві колаборанти, російські чиновники та військові.

Абсурдність ситуації в тому, що носіями "традиційних цінностей" призначено російських військових, які принесли на українську землю смерть і руйнування. На практиці така "рада" є лише просуванням кремлівської пропаганди та навʼязуванням викривленої росіянами версії минулого.

"Створення подібних "комісій" свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України", - наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".