Послы государств-членов Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свободу".

Оба решения одобрили на уровне Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper). Речь идет о предварительном согласовании перед финальным утверждением на уровне Совета ЕС.

"Сегодня как кредит Украине в размере €90 млрд, так и 20 пакет санкций были включены в повестку дня послов ЕС и одобрены на уровне Корепера. Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом", – отметил представитель ЕС.

Ожидается, что письменная процедура завершится в ближайшее время, после чего решение вступит в силу.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что заблокированный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро может повлиять на подготовку Украины к следующему отопительному сезону.