В ночь на 26 мая РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 122 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 111 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА и ракет на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 3 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в результате вражеской атаки поздно вечером 25 мая в Одессе поврежден объект гражданской инфраструктуры. Погиб один человек, еще трое ранены.