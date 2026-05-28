Угроза бешенства на Днепропетровщине: дикий шакал напал на людей в Карнауховке
На территории поселка Карнауховка введены карантинные ограничения из-за бешенства шакала
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Каменское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Железнодорожной. Забежавший в населенный пункт дикий хищник покусал двух человек. Впоследствии животное погибло.
После лабораторных исследований биоматериала Днепропетровская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы 22 мая подтвердила наличие бешенства у животного.
В связи с этим местная противоэпизоотическая комиссия объявила территорию Карнауховки неблагополучной по бешенству и ввела карантинные ограничения сроком на 60 суток, начиная с 25 мая 2026 года.
К зоне вспышки отнесены улицы Железнодорожная, Варваринская, Центральная, 1-й Центральный переулок, 2-й Ржаной переулок, улица Семена Карнауха и улица Кленова.
Также определена угрожающая зона, в которую вошли ряд близлежащих улиц, в частности Полевая, Золотая (Некрасова), Ширшова, Школьная, Стаханова, Молодежная, 2-й Центральный переулок, Житня и Максима Рыльского (Чернышевского).
Бешенство является смертельно опасным заболеванием для животных и людей в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью.
В пределах карантинной зоны запрещено:
- вывоз животных,
- проведение выставок и массовых мероприятий с участием животных,
- перемещение домашних любимцев без разрешения ветеринаров,
- контакт с дикими или бездомными животными.
Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и в случае укуса или ослюнения немедленно обращаться за медицинской помощью для проведения антирабической вакцинации.
Напомним, в феврале в регионы завезли 85 тысяч доз вакцины против бешенства. Первая партия вакцины для профилактики бешенства (более 28 тыс. доз) была развезена в регионы еще летом 2025 года.