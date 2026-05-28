Об этом передает RegioNews со ссылкой на Каменское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Железнодорожной. Забежавший в населенный пункт дикий хищник покусал двух человек. Впоследствии животное погибло.

После лабораторных исследований биоматериала Днепропетровская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы 22 мая подтвердила наличие бешенства у животного.

В связи с этим местная противоэпизоотическая комиссия объявила территорию Карнауховки неблагополучной по бешенству и ввела карантинные ограничения сроком на 60 суток, начиная с 25 мая 2026 года.

К зоне вспышки отнесены улицы Железнодорожная, Варваринская, Центральная, 1-й Центральный переулок, 2-й Ржаной переулок, улица Семена Карнауха и улица Кленова.

Также определена угрожающая зона, в которую вошли ряд близлежащих улиц, в частности Полевая, Золотая (Некрасова), Ширшова, Школьная, Стаханова, Молодежная, 2-й Центральный переулок, Житня и Максима Рыльского (Чернышевского).

Бешенство является смертельно опасным заболеванием для животных и людей в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью.

В пределах карантинной зоны запрещено:

вывоз животных,

проведение выставок и массовых мероприятий с участием животных,

перемещение домашних любимцев без разрешения ветеринаров,

контакт с дикими или бездомными животными.

Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и в случае укуса или ослюнения немедленно обращаться за медицинской помощью для проведения антирабической вакцинации.

Напомним, в феврале в регионы завезли 85 тысяч доз вакцины против бешенства. Первая партия вакцины для профилактики бешенства (более 28 тыс. доз) была развезена в регионы еще летом 2025 года.