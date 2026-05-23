23 мая 2026, 14:46

В 1700 км от Украины: СБУ ударила по ключевому предприятию российской оборонки

Скриншот с видео
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины за поражение одного из ключевых российских военных предприятий - "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews .

По словам главы государства, дистанция до цели украинской границы составляла 1700 километров.

Метафракс Кемикалс является важной частью российской химической индустрии. Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств, в том числе производство авиатехники и дронов, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.

Президент отметил, что после удара производственный процесс на предприятии остановлен.

"Это важна наша дальнобойная санкция", – подчеркнул Зеленский и поблагодарил СБУ за результат.

Напомним, в ночь на 21 мая подразделения Deep-strike Сил специальных операций ВСУ совместно с Силами беспилотных систем поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

