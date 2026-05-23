23 мая 2026, 16:16

Санкции за удары по Украине: более 100 российских военных под ограничениями

Иллюстративное фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании нового пакета украинских санкций против российских военных и судов, используемых Россией для ведения войны

Об этом говорится в обращении, передает RegioNews.

По словам главы государства, санкции ввели против более сотни российских окупантов, причастных к ракетным и дроновым ударам по территории Украины и гражданскому населению.

Отдельно ограничения коснулись судов, используемых РФ для перевозки оружия, боеприпасов и военной техники.

Зеленский также заявил, что Украина готовит новые санкционные решения – как в юридической плоскости, так и в отношении дальнобойных возможностей.

Кроме того, президент сообщил об активной дипломатической работе с партнерами в Европейском Союзе для продвижения членства Украины в ЕС.

"Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным – полноправным", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для Украины важно открывать переговорные кластеры и содержательно продвигаться в переговорах по вступлению в Евросоюз.

Напомним, в июле прошлого года Зеленский ввел "особые" санкции против России, которые бьют по финансовым схемам, в частности, криптовалютным. Под ограничения попали 60 компаний и 73 гражданина России.

Украина РФ война Зеленский Владимир санкции ограничения
