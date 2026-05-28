На Черниговщине саперы уничтожили неразорвавшиеся боевые части двух ракет Х-101
В Прилуцком районе Черниговской области пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили две боевые части российских крылатых ракет Х-101
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Вражеские ракеты упали на открытой территории, их боевые элементы не сдетонировали.
Специалисты обследовали территорию, после чего с помощью специализированного пиротехнического автомобиля изъяли боевые части ракет, транспортировали на взрывную площадку и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.
Спасатели напоминают: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или обломков ракет и дронов категорически запрещено приближаться к ним, трогать или пытаться самостоятельно перемещать. О таких находках необходимо немедленно сообщать на спецлинии 101 или 102.
Напомним, в Черниговской области двое фермеров пытались разобрать найденный дрон. В результате детонации взрывчатки они погибли.