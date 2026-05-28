28 мая 2026, 09:56

На Черниговщине саперы уничтожили неразорвавшиеся боевые части двух ракет Х-101

Фото: ГСЧС
В Прилуцком районе Черниговской области пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили две боевые части российских крылатых ракет Х-101

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеские ракеты упали на открытой территории, их боевые элементы не сдетонировали.

Специалисты обследовали территорию, после чего с помощью специализированного пиротехнического автомобиля изъяли боевые части ракет, транспортировали на взрывную площадку и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или обломков ракет и дронов категорически запрещено приближаться к ним, трогать или пытаться самостоятельно перемещать. О таких находках необходимо немедленно сообщать на спецлинии 101 или 102.

Напомним, в Черниговской области двое фермеров пытались разобрать найденный дрон. В результате детонации взрывчатки они погибли.

