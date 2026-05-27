12:23  27 мая
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 12:44

"Орешник" как психологическое оружие: эксперты назвали цель ударов по Украине

27 мая 2026, 12:44
Читайте також українською мовою
Фрагменты ракеты "Орешник" найдены в Днепре в ноябре 2024 года. Фото: AFP
Читайте також
українською мовою

Эксперты считают, что удары российской ракеты "Орешник" по Украине преследуют прежде всего психологическую цель, а не направлены на достижение значительного военного эффекта на месте поражения

Об этом пишет Радио Свобода, передает RegioNews.

На видео, зафиксированных во время атак, в том числе вблизи Киева 24 мая, не наблюдалось характерных мощных взрывов, обычно сопровождающих ракетные удары. Подобные особенности отмечались и при предварительных применениях этого оружия.

Cнаряды ракеты "Орешник" падают на Белую Церковь Киевской области 24 мая 2026 года

Как отмечают аналитики, "Орешник" может поражать цели за счет кинетической энергии движущихся сверхвысокой скоростью раздельных элементов, а не традиционного взрывного заряда.

"Похоже, они не несут взрывчатку", – сказал Павел Подвиг, старший исследователь Института ООН по исследованию проблем разоружения.

По его словам, гиперзвуковые снаряды, которые отделяются от "Орешника" и светятся из-за нагрева при входе в атмосферу, "вероятно, являются тяжёлыми объектами, а разрушительная сила должна исходить от кинетической энергии".

Аналитик Конрад Музыка из Rochan Consulting также отмечает, что удары "Орешником" предположительно осуществляются примерно 36 "кинетическими пенетраторами", выходящими из шести боевых блоков на финальном участке полета ракеты. Говорит, эти снаряды "полагаются на очень высокую скорость удара для уничтожения или пробития целей, а не на большие взрывные заряды".

Эксперты подчеркивают, что, учитывая высокую стоимость таких ракет, их применение выглядит скорее как психологическое давление и сигнал, чем средство достижения реальных оперативных результатов.

Справка: "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности длиной около 12 метров. Ее дальность оценивается примерно в 5 тысяч километров, а заявленная масса боевой нагрузки превышает одну тонну.

Мобильный комплекс перевозится на относительно небольшой платформе и получил название из-за способности сливаться с ландшафтом, как дерево в лесу.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что РФ могла запустить не одну, а две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в ночь на 24 мая. Кроме того, украинские источники считают, что ракета могла поразить российские позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой. Это около 40 километров от линии фронта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ ракета российская армия эксперты Орешник психологическая цель
Россия атаковала Харьков и 10 населенных пунктов области: последствия обстрелов
27 мая 2026, 09:36
Силы ПВО обезвредили 150 из 163 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
27 мая 2026, 08:58
Украинские бойцы ликвидировали за сутки 1000 оккупантов – Генштаб
27 мая 2026, 07:07
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок
27 мая 2026, 14:15
Цабаль больше не депутат: Рада прекратила полномочия нардепа от "Голоса"
27 мая 2026, 13:44
Одесский район под ударом БпЛА: есть пострадавшие, повреждены дома и "Новая почта"
27 мая 2026, 13:30
В Хмельницкой области местный житель корректировал удары россиян по аэродрому
27 мая 2026, 13:00
Старобельск как повод: Россия переходит к новому этапу террора
27 мая 2026, 12:34
Тарифы Укрэнерго планируют повысить: что изменится
27 мая 2026, 12:30
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
27 мая 2026, 12:23
В Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего на Печерске: он в тяжелом состоянии
27 мая 2026, 12:03
Луцке прошло Шествие безбарьерности: город проверяли на доступность
27 мая 2026, 11:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »