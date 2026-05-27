"Орешник" как психологическое оружие: эксперты назвали цель ударов по Украине

Фрагменты ракеты "Орешник" найдены в Днепре в ноябре 2024 года. Фото: AFP

Эксперты считают, что удары российской ракеты "Орешник" по Украине преследуют прежде всего психологическую цель, а не направлены на достижение значительного военного эффекта на месте поражения

Об этом пишет Радио Свобода, передает RegioNews.

На видео, зафиксированных во время атак, в том числе вблизи Киева 24 мая, не наблюдалось характерных мощных взрывов, обычно сопровождающих ракетные удары. Подобные особенности отмечались и при предварительных применениях этого оружия.

Cнаряды ракеты "Орешник" падают на Белую Церковь Киевской области 24 мая 2026 года

Как отмечают аналитики, "Орешник" может поражать цели за счет кинетической энергии движущихся сверхвысокой скоростью раздельных элементов, а не традиционного взрывного заряда.

"Похоже, они не несут взрывчатку", – сказал Павел Подвиг, старший исследователь Института ООН по исследованию проблем разоружения.

По его словам, гиперзвуковые снаряды, которые отделяются от "Орешника" и светятся из-за нагрева при входе в атмосферу, "вероятно, являются тяжёлыми объектами, а разрушительная сила должна исходить от кинетической энергии".

Аналитик Конрад Музыка из Rochan Consulting также отмечает, что удары "Орешником" предположительно осуществляются примерно 36 "кинетическими пенетраторами", выходящими из шести боевых блоков на финальном участке полета ракеты. Говорит, эти снаряды "полагаются на очень высокую скорость удара для уничтожения или пробития целей, а не на большие взрывные заряды".

Эксперты подчеркивают, что, учитывая высокую стоимость таких ракет, их применение выглядит скорее как психологическое давление и сигнал, чем средство достижения реальных оперативных результатов.

Справка: "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности длиной около 12 метров. Ее дальность оценивается примерно в 5 тысяч километров, а заявленная масса боевой нагрузки превышает одну тонну.

Мобильный комплекс перевозится на относительно небольшой платформе и получил название из-за способности сливаться с ландшафтом, как дерево в лесу.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что РФ могла запустить не одну, а две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в ночь на 24 мая. Кроме того, украинские источники считают, что ракета могла поразить российские позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой. Это около 40 километров от линии фронта.