"Орешник" як психологічна зброя: експерти назвали мету ударів по Україні

Фрагменти ракети "Орешник", знайдені в Дніпрі в листопаді 2024 року.

Експерти вважають, що удари російської ракети "Орешник" по Україні мають передусім психологічну мету, а не спрямовані на досягнення значного військового ефекту на місці ураження

На відео, зафіксованих під час атак, зокрема поблизу Києва 24 травня, не спостерігалося характерних потужних вибухів, що зазвичай супроводжують ракетні удари. Подібні особливості відзначалися й під час попередніх застосувань цієї зброї.

Cнаряди ракети "Орешник" падають на Білу Церкву Київської області 24 травня 2026 р.

"Схоже, вони не несуть вибухівки", – сказа Павло Подвіг, старший дослідник Інституту ООН із дослідження проблем роззброєння.

За його словами, гіперзвукові снаряди, що відокремлюються від "Орешник" й світяться від нагрівання під час входження в атмосферу, "ймовірно, є важкими об’єктами, а руйнівна сила має походити від кінетичної енергії".

Аналітик Конрад Музика з Rochan Consulting також зазначає, що удари "Орешником", імовірно, здійснюються приблизно 36 "кінетичними пенетраторами", які виходять із шести бойових блоків на фінальній ділянці польоту ракети. Каже, ці снаряди "покладаються на надзвичайно високу швидкість удару для знищення або пробиття цілей, а не на великі вибухові заряди".

Експерти підкреслюють, що з огляду на високу вартість таких ракет, їх застосування виглядає радше як психологічний тиск і сигнал, ніж як засіб досягнення реальних оперативних результатів.

Довідка: "Орешник" – це балістична ракета середньої дальності завдовжки близько 12 метрів. Її дальність оцінюється приблизно в 5 тисяч кілометрів, а заявлена маса бойового навантаження перевищує одну тонну.

Мобільний комплекс перевозиться на відносно невеликій платформі й отримав назву через здатність зливатися з ландшафтом, як дерево в лісі.

Нагадаємо, раніше експерти припускали, що РФ могла запустити не одну, а дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" в ніч на 24 травня. Окрім того, українські джерела вважають, що ракета могла вразити російські позиції поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої. Це близько за 40 кілометрів від лінії фронту.