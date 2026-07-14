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14 июля 2026, 08:42

Харьковщина под ударами РФ: 11 раненых, среди них ребенок

14 июля 2026, 08:42
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов пострадали 11 человек, среди них – 11-летняя девочка.

В поселке Солоницевка травмировались семь человек, в том числе ребенок. Также ранения получили две женщины в Золочеве, 71-летний мужчина в Изюме и 50-летний житель села Боровское Шевченковской общины.

По Харьковщине враг применил разные виды вооружения: ракету, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния" и другие БПЛА. Харьков подвергся атаке дронами – под ударом оказался Немышлянский район города.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные сооружения, транспорт, АЗС, медицинское учреждение, здания и железнодорожная инфраструктура. Больше разрушений зафиксировано в Харьковском, Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.

Напомним, в ночь на 14 июля российские войска почти в 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона. Есть пострадавшие.

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