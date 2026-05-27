В ночь на 27 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 150 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 27 мая россияне массированно атаковали дронами Чернигов. Повреждено одно из предприятий города.