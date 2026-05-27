Россия атаковала Харьков и 10 населенных пунктов области: последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 10 населенным пунктам области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела в селе Синне Богодуховской общины пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 53 лет. Также вражеский беспилотник атаковал Немышлянский район Харькова.

По данным ОВА, по Харьковщине противник применял различные типы вооружения, в том числе 3 БпЛА типа "Герань-2", 13 БпЛА типа "Молния", 4 FPV-дроны и еще 21 беспилотник неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В Харькове зафиксированы повреждения забора.

В Богодуховском районе повреждены электросети в городе Богодухов, автомобиль в селе Зарябинка, ангар в селе Синне, здание в селе Лозовая, а также частные дома в селах Клинова-Новоселовка и Ивано-Шийчине.

В Купянском районе поврежден частный дом и автомобиль в селе Замост.

В Харьковском районе повреждено складское помещение в селе Хролы и грузовик в селе Гоптовка.

В Чугуевском районе разрушены и повреждены два частных дома, также погибла корова в селе Ивановка.

В Берестинском районе повреждены электросети в городе Берестин.

Напомним, ночью 27 мая российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Под ударом оказались два района, получили ранения шесть человек.