Украинские бойцы ликвидировали за сутки 1000 оккупантов – Генштаб
Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1000 оккупантов, один танк, три бронемашины, 39 артиллерийских систем, 1307 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 271 единицу автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.05.26 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что поселок Запселье Сумской области находится под контролем ВСУ, несмотря на информацию на российских ресурсах о якобы его захвате.
25 мая 2026
