26 мая 2026, 13:45

Массированная атака: РФ попала в свои же позиции Орешником

Эксперты предполагают, что РФ могла запустить не одну, а две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в ночь на 24 мая. Специалисты объяснили, что произошло у россиян

Об этом рассказали эксперты Института изучения войны (ISW), передает RegioNews.

Украинские источники OSINT 25 мая сообщили о видео, которое может свидетельствовать о запуске второй ракеты "Орешник" во время массированной атаки в ночь на 24 мая. На кадрах якобы зафиксировано падение шести суббоеприпасов.

Украинские источники считают, что ракета могла поразить российские позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой. Это около 40 километров от линии фронта. Если эти данные соответствуют действительности, то каждый четвертый "Орешник" россиян выходил из строя.

Напомним, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.

