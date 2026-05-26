"Бумажная армия": на Закарпатье и Львовщине в ТЦК фиктивно "мобилизовали" сотни людей

Фото: Прокуратура Украины

В ТЦК и СП разоблачили схему "бумажной мобилизации", в рамках которой должностные лица могли фиктивно "призвать" по меньшей мере 276 человек для отчетности

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, трое должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки вносили в государственный реестр "Обериг" ложные данные о мобилизованных лицах, используя свои электронные ключи доступа.

В частности, в списки "мобилизованных" включали умерших, осужденных, лиц с правом на отсрочку, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных учреждениях, а также тех, кто не подлежит мобилизации по возрасту.

Кроме внесения данных в реестр, должностные лица подписывали фиктивные поименные списки якобы мобилизованных военнослужащих, которые посылали в областные ТЦК и СП для улучшения статистики.

По информации следствия, на Закарпатье начальник одного из районных ТЦК и его заместитель могли таким образом "оформить" 270 человек за несколько месяцев. Отдельный эпизод зафиксирован на Львовщине, где чиновник якобы "призвал" еще 6 человек, фактически уже находившихся на военной службе.

Всем трем фигурантам доложено о подозрении. Двух чиновников из Закарпатья суд взял под стражу с альтернативой залогу, для еще одного определена мера пресечения в виде залога.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг причастных и проверяют возможные аналогичные случаи в других регионах.

