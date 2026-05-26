"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей

Фото: Прокуратура України

У ТЦК та СП викрили схему "паперової мобілізації", в межах якої посадовці могли фіктивно "призвати"щонайменше 276 людей для звітності

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, троє посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вносили до державного реєстру "Оберіг" неправдиві дані про мобілізованих осіб, використовуючи свої електронні ключі доступу.

Зокрема, до списків "мобілізованих" включали померлих, засуджених, осіб із правом на відстрочку, громадян, які вже проходять службу або навчаються у військових закладах, а також тих, хто не підлягає мобілізації за віком.

Крім внесення даних у реєстр, посадовці підписували фіктивні поіменні списки нібито мобілізованих військовослужбовців, які надсилали до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.

За інформацією слідства, на Закарпатті начальник одного з районних ТЦК та його заступник могли таким чином "оформити" 270 осіб за кілька місяців. Окремий епізод зафіксовано на Львівщині, де посадовець нібито "призвав" ще 6 осіб, які фактично вже перебували на військовій службі.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Двох посадовців із Закарпаття суд узяв під варту з альтернативою застави, для ще одного визначено запобіжний захід у вигляді застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та перевіряють можливі аналогічні випадки в інших регіонах.

Читайте також: