08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 10:28

"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей

26 травня 2026, 10:28
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У ТЦК та СП викрили схему "паперової мобілізації", в межах якої посадовці могли фіктивно "призвати"щонайменше 276 людей для звітності

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, троє посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вносили до державного реєстру "Оберіг" неправдиві дані про мобілізованих осіб, використовуючи свої електронні ключі доступу.

Зокрема, до списків "мобілізованих" включали померлих, засуджених, осіб із правом на відстрочку, громадян, які вже проходять службу або навчаються у військових закладах, а також тих, хто не підлягає мобілізації за віком.

Крім внесення даних у реєстр, посадовці підписували фіктивні поіменні списки нібито мобілізованих військовослужбовців, які надсилали до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.

За інформацією слідства, на Закарпатті начальник одного з районних ТЦК та його заступник могли таким чином "оформити" 270 осіб за кілька місяців. Окремий епізод зафіксовано на Львівщині, де посадовець нібито "призвав" ще 6 осіб, які фактично вже перебували на військовій службі.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Двох посадовців із Закарпаття суд узяв під варту з альтернативою застави, для ще одного визначено запобіжний захід у вигляді застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та перевіряють можливі аналогічні випадки в інших регіонах.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Львівська область ТЦК прокуратура схема фіктивні документи мобілізація
Смерть у ТЦК Тернополя: поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків
25 травня 2026, 22:05
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
25 травня 2026, 09:26
Побиття ветерана в Києві: у ТЦК зробили заяву
22 травня 2026, 17:55
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму
26 травня 2026, 10:26
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »