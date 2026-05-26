В понедельник, 25 мая, в селе Коростов Стрыйского района на горе Парашко травмировалась туристка. Она нуждалась в помощи с транспортировкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На помощь пострадавшей, 20-летней жительнице Львова, отправились горные спасатели. Они добрались до нее с помощью квадроцикла.

Чрезвычайники оказали девушке первую домедицинскую помощь на месте, после чего спустили ее на квадроцикле к подножию горы. Там пострадавшую уже ждала бригада "скорой".

Напомним, в горах Марамуреш в Румынии спасатели эвакуировали обессиленного 30-летнего украинца, незаконно пересекшего границу. Мужчина больше недели провел в горах без еды.