Цены на бензин пошли вверх: какие теперь ценники на АЗС
В Украине после обострения ситуации на Ближнем Востоке изменились цены на АЗС. Правительство ввело меры по стабилизации рынка
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 20 мая в Украине такие средние цены на АЗС:
- бензин А-95 премиум – 79,72 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,23 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,44 гривны за литр;
- дизтопливо – 87,38 гривны за литр;
- автогаз – 47,45 гривны за литр.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
