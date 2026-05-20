В Украине ощутимо подорожал McDonald's: сколько теперь будут стоить бургеры

В мае в украинских заведениях сети McDonald's переписали цены в меню. Стало известно, как выросла стоимость на популярные позиции

Больше всего подорожали в McDonald's бургеры и комбо-меню. В частности, подорожал картофель фри и напитки. Что касается бургеров, то стоимость изменилась следующим образом:

Биг Мак – со 129 – 135 гривен до 149–159 гривен;

Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен;

Роял Чизбургер – до 155 гривен;

МакЧикен – плюс до 15 гривен.

Комбо-меню изменилось следующим образом:

Бег Мак Меню теперь стоит до 299 гривен;

Меню с 9 наггетсами – почти 300 гривен.

Эксперты отмечают, что за последние годы удорожание стало глобальным трендом. За последние 10 лет мировые цены выросли примерно на 10-30%, разница зависит от страны и типа продуктов.

