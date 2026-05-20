Украинская земля подешевела: какие теперь цены за гектар

В апреле средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине опустилась. Стало известно, в каких регионах цены самые низкие

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В апреле средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине составила 69468 гривен. Если сравнивать с мартом, то стоимость опустилась на 9,4%. Самой дорогой остается земля в западных регионах и Киевской области.

Самая высокая стоимость гектара в Прикарпатье: там цена выросла со 172 757 грн в марте до 246 873 грн в апреле. Также высокие цены в таких регионах:

Львовская область - 180 153 грн за гектар;

Тернопольская область – 134872 грн;

Киевская область – 123 909 грн;

Волынская область – 100 274 грн.

Дешевле продавалась земля в южных и восточных областях. Там средняя стоимость гектара такова:

Николаевская область – 41 040 гривен;

Сумская область – 42 979 гривен;

Донецкая область – 43 613 гривен.

Напомним, в прошлом году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.