20 мая 2026, 23:55

Украинская земля подешевела: какие теперь цены за гектар

20 мая 2026, 23:55
Фото из открытых источников
В апреле средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине опустилась. Стало известно, в каких регионах цены самые низкие

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В апреле средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине составила 69468 гривен. Если сравнивать с мартом, то стоимость опустилась на 9,4%. Самой дорогой остается земля в западных регионах и Киевской области.

Самая высокая стоимость гектара в Прикарпатье: там цена выросла со 172 757 грн в марте до 246 873 грн в апреле. Также высокие цены в таких регионах:

  • Львовская область - 180 153 грн за гектар;
  • Тернопольская область – 134872 грн;
  • Киевская область – 123 909 грн;
  • Волынская область – 100 274 грн.

Дешевле продавалась земля в южных и восточных областях. Там средняя стоимость гектара такова:

  • Николаевская область – 41 040 гривен;
  • Сумская область – 42 979 гривен;
  • Донецкая область – 43 613 гривен.

Напомним, в прошлом году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

