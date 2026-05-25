25 травня 2026, 23:55

Новий врожай уже на ринку: в Україні низка овочів зростає в ціні

В Україні спостерігають зміну цінових тенденцій. Молоді овочі стають дешевше, а старі запаси зростають в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше подешевшала капуста нового врожаю. Оскільки пропозиція стрімно зростає ціна опустилась з 34 – 38 до 18 – 22 гривень за кілограм. При цьому капуста старого врожаю через обмежену пропозицію подорожчала з 15 – 17 до 22 – 24 гривень за кілограм.

Морква подорожчала з 16 – 19 до 20 – 26 гривень за кілограм. Ціновий діапазон на картоплю звузився з 34 – 38 до 18 – 22 гривень за кілограм. Огірки дорожчають другий тиждень поспіль з 35 – 95 до 68 – 100 гривень за кілограм. Баклажан подорожчав з 70 – 90 до 140 – 150 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

