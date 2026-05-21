21 мая 2026, 19:40

Пограничники уничтожили редкую РСЗО россиян

Фото: Госпогранслужба
Украинские защитники ежедневно продолжают уничтожать технику окупантов. На этот раз пограничникам удалось найти редкую реактивную систему залпового огня врага

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пилотов "Феникса", работающих на Лиманском направлении. Россияне пытались спрятать пушки среди кустов и деревьев, но им это не помогло. Украинские дроны уничтожили редкую реактивную систему залпового огня "Тип-63".

"Один из оккупантов пытался сбить "Вампир" пограничного подразделения "Феникс" из автомата. Конечно же, он не попал. Зато бомбер попал его. Также не обошлось и без поражения логистики и живой силы противника", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.

